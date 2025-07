Özcan Akyol uit zich over Matthijs van Nieuwkerk in Zomergasten

Tekst: Evelien Berkemeijer

In de recente aflevering van Zomergasten schoof Özcan Akyol, ook wel bekend als Eus, aan. Het werd een openhartige avond waarin hij onder meer zijn visie deelde op zowel Chris Brown als Matthijs van Nieuwkerk.

Wanneer Eus zegt het interessant te vinden kunst los te zien van eventueel wangedrag, ziet interviewer Griet op de Beeck dit als een mooi moment om over Matthijs van Nieuwkerk te beginnen.

Kunst los van de maker: de discussie rond Chris Brown

Het gesprek begon met de Amerikaanse artiest Chris Brown. Akyol vindt het onrechtvaardig dat Brown door zijn persoonlijke gedrag nauwelijks in de mainstream media verschijnt. Hij zei: ‘Ik vind het interessant om de kunstuiting los te kunnen zien van de persoon die het schept.’ Daarbij erkent hij wel dat niet iedereen dat makkelijk vindt. Zo noemde hij ook R. Kelly: ‘Die voelt voor mij ook niet lekker.’ Toch herkent hij zich deels in Brown, wat zijn kijk op het onderwerp persoonlijk maakt.

Over Matthijs van Nieuwkerk

Toen Griet op de Beeck vroeg naar het verschil tussen Chris Brown en Matthijs van Nieuwkerk, reageerde Akyol stellig: ‘Niks. Van mij mag Matthijs van Nieuwkerk ook gewoon nog programma’s maken. Ik veroordeel het niet.’ Griet vroeg door: ‘Je begint vanavond over Chris Brown en dan zeg je: ‘We moeten het eigenlijk over het wangedrag niet per se hebben, laten we naar die muziek kijken’, en toch ga je dan over je eigen vriend aan zo’n talkshowtafel een mening hebben en dat grensoverschrijdend gedrag in De Wereld Draait Door aan de kaak stellen. Wat drijft jou? Ik wil dat graag snappen.’ Eus omschreef dit als ‘een blokje RTL Boulevard’ voordat hij antwoordde: ‘Vrienden corrigeren elkaar toch? Dat is wat vrienden doen?’

Cancelcultuur en loyaliteit

Griet wees Eus op het feit dat hij in eerste instantie de neiging had hem te verdedigen, totdat dat veranderde. Akyol bevestigde: ‘Dat klopt, dat is hoe het gegaan is.’ Hij benadrukt nogmaals het verschil tussen persoon en kunstuiting: ‘Ik zou hem nog steeds verdedigen, ik vind nog steeds dat je iemand niet moet wegsturen omdat hij misschien iets te vocaal de redactie leidt. Dus ik blijf bij mijn woorden: hij kan wat mij betreft morgen weer beginnen.’

Relativeren na kritiek

Op de vraag hoe hij kijkt naar het ‘gezeik’ dat hij daarna over zich heen kreeg, gaf Özcan Akyol een nuchter antwoord: ‘Dat moet je relativeren.’

FOTO: ANP