Theatervoorstelling Özcan Akyol toont persoonlijk verhaal

Tekst: Evelien Berkemeijer

De voorstelling De Klassenmigrant van Özcan Akyol is non-fictie. De schrijver en presentator, die ook als ‘Eus’ bekend is, speelt geen rol. Hij vertelt zijn eigen verhaal.

Het gaat over opklimmen uit de arbeidersklasse en wat dat met je doet.

Jeugd zonder boeken

Wat de voorstelling je vertelt? Dat succes vaak meer vraagt dan hard werken alleen. Dat omhoog klimmen er ook voor kan zorgen dat je een gevoel van thuishoren verliest. Eus neemt je mee naar zijn jeugd in Deventer, in een huis zonder boeken, en naar een samenleving waarin afkomst al vaak bepaalde hoe ver je komt. En dan vertelt hij hoe lezen zijn redding werd en hoe hij zich staande hield in twee werelden tegelijkertijd.

Herkenbaar

Het is voor veel mensen een herkenbaar gevoel: zich in twee werelden herkennen en er net niet bij horen. Je in een kloof bevinden tussen waar je vandaan komt en waar je heengaat. Voor die mensen heeft Özcan de voorstelling gemaakt. En voor zij die willen begrijpen hoe bepalend je achtergrond kan zijn en wat het betekent om daarvan los te breken.

De voorstelling zal vanaf 9 oktober te zien zijn.

FOTO: ANP BRON: THEATER.NL