Weer slecht nieuws voor S10: zangeres rouwt om overleden kat

Tekst: Denise Delgado

S10 (24) heeft het niet makkelijk de afgelopen tijd. In juni verloor ze haar tweelingbroer Emiel, en nu deelt de zangeres opnieuw verdrietig nieuws: haar geliefde kat Lola is overleden.

Poezenhemel

‘M’n katje Lola is naar de poezenhemel gegaan,’ schrijft S10 op haar Instagram-verhaal, bij een foto van haar overleden huisdier. Even later plaatst ze een aandoenlijke jeugdfoto van Lola als kitten met de tekst: ‘Echt mijn beste 4 ever’.

Rouw om tweelingbroer

Lola was meer dan zomaar een huisdier, ze betekende veel voor S10. Het verlies komt dan ook hard aan, zeker in een periode waarin de zangeres al volop in rouw is om haar broer.

Sinds het overlijden van Emiel annuleerde S10 een groot deel van haar optredens om tijd te nemen voor verwerking. Wel stond ze begin juli nog op het podium van Down The Rabbit Hole, waar ze geëmotioneerd een brief voorlas over het gemis van haar broer.

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @S10S10XX