Rick Brandsteder voor de rechter na incident met alcohol in het verkeer

Tekst: Evelien Berkemeijer

Voormalig televisiepresentator Rick Brandsteder moest zich maandag melden bij de politierechter in Utrecht. Hij wordt verdacht van rijden onder invloed, nadat zijn auto begin maart van de weg raakte in Breukelen. Brandsteder erkent dat hij alcohol heeft genuttigd, maar stelt dat dit grotendeels ná het voorval gebeurde.

Het incident vond plaats op 3 maart. Brandsteder was die dag emotioneel, kort na het overlijden van zijn vader Ron Brandsteder. Volgens eigen zeggen wilde hij de auto verplaatsen en daarna te voet verder gaan. De vraag of hij op dat moment al onder invloed was, staat centraal in de zaak.

Alcoholgebruik na de berm

De auto van Rick kwam terecht in de berm langs een sloot. Enkele jongeren schoten te hulp en haalden een boer met een trekker. Terwijl hij wachtte op hulp, zegt de ex-presentator dat hij de tijd doorbracht met het drinken van jenever die hij eerder die dag had gekocht. ‘Dit was een incident, een terugval. Ik heb er spijt van’, verklaarde hij in de rechtbank.

Twijfel over de volgorde van gebeurtenissen

Uit bloedonderzoek bleek dat Rick Brandsteder een alcoholpromillage van 1,83 had, een hoeveelheid die neerkomt op ongeveer veertien glazen bier. Zijn advocaat stelt echter dat dit niveau niet per se duidt op dronkenschap tijdens het rijden. Er wordt getwijfeld aan de tijdlijn: volgens de politie was men binnen acht minuten ter plaatse, maar Rick zelf beweert dat hij drie kwartier op hulp heeft gewacht.

Geen uitspraak, wel voorlopig rijbewijs terug

De politierechter besloot dat aanvullend onderzoek nodig is om vast te stellen wanneer de alcohol precies is geconsumeerd. Om die reden is er nog geen uitspraak gedaan. Rick kreeg op 30 juni zijn rijbewijs voorlopig terug, al is het document zelf nog niet bij hem aangekomen.

Open over zijn verslaving

In 2022 is Rick Brandsteder opgenomen in een afkickkliniek in Zuid-Afrika voor zijn alcoholverslaving. In het televisieprogramma Het Perfecte Plaatje sprak hij het jaar erna open over die periode. Zo vertelde hij dat hij zichzelf had teruggevonden en zich gelukkiger voelde dan ooit: ‘Alsof het zo moest zijn ofzo, alsof the universe met me meekijkt en mij dit gunt.’

BRON: ALGEMEEN DAGBLAD FOTO: ANP