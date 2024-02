Rick Brandsteder beëindigt carrière: ‘Hoofdstuk tv afgesloten’

Rick Brandsteder keert niet meer als presentator terug op televisie. Hij heeft “na zeventien jaar het hoofdstuk tv afgesloten”, zegt Brandsteder tegen Shownieuws.

De 39-jarige presentator is al een tijdje niet meer op de buis nadat hij zich liet opnemen in een afkickkliniek om een alcoholverslaving. Het gaat inmiddels goed met hem. “Ik zit lekker in mijn vel, maar ik heb na zeventien jaar het hoofdstuk tv afgesloten. Dat geeft mij een fijn gevoel. Ik zat hier al langer mee in mijn hoofd en na mijn periode in de kliniek in Zuid-Afrika en de opnames van Het Perfecte Plaatje kreeg ik helemaal de bevestiging dat het voor mij wel mooi geweest was.”

Brandsteder kijkt terug op een fijne carrière. “Ik heb al die jaren met heel veel plezier gewerkt, fijne mensen ontmoet en prachtige plekken aangedaan, dus ik kijk er met een grote glimlach op terug. Maar nu is het tijd voor nieuwe avonturen waar ik veel energie van krijg.”

De presentator, de oudste zoon van tv-persoonlijkheid Ron Brandsteder, was het grootste deel van zijn carrière actief voor RTL. Hij presenteerde er onder meer Temptation Island, Temptation Talk, Five Days Inside, De Bachelor en De Bachelorette en Expeditie Robinson. Ook was hij regelmatig te zien in RTL Boulevard. Vorig jaar was Brandsteder een van de kandidaten van Het Perfecte Plaatje.