Oeps, Jennifer Lopez in haar onderbroek op het podium…

Tekst: Evelien Berkemeijer

Tijdens haar concert in Warschau gebeurde er iets onverwachts: Jennifer Lopez stond plots in haar onderbroek op het podium. Dit moment ging razendsnel viral.

Jennifer Lopez (56) vierde net haar verjaardag en bracht een nieuwe single uit. Tijdens haar Up All Night tour in Europa leed ze een kleine modeblunder waar ze zelf de humor van inzag.

De loslatende rok

Tijdens het optreden op 25 juli 2025 in Warschau viel de zangeres haar gouden rok plotseling van haar af, op het moment dat het publiek “Happy Birthday” zong. Ze stond opeens in een gouden onderbroek temidden van haar fans.

Haar reactie

“’I’m out here in my underwear!’ Riep ze door de microfoon terwijl een danser probeerde haar rok te herstellen,” gevolgd door: “’That’s going to be everywhere’.” Toen ze merkte dat reparatie niet hielp, gooide ze de rok het publiek in en zei lachend dat ze blij was dat het kostuum verstevigd was en dat ze ondergoed droeg.

Jennifer Lopez suffers wardrobe malfunction on stage as she celebrates turning 56. pic.twitter.com/yOg6f28GG2 — Oli London (@OliLondonTV) July 26, 2025

Tour en muziekmomenten

Lopez is momenteel op haar Up All Night: Live in 2025 tour, met shows in onder meer Boekarest, Istanbul en Warschau. Ze vierde haar 56e verjaardag op 24 juli en bracht die dag haar nieuwe single Birthday uit, die ze meteen op het podium voor het eerst uitvoerde.

FOTO: EUROPA PRESS NEWS