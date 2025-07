Jennifer Lopez zingt over scheiding tijdens besloten show

Tekst: Nicky Molendijk

Tijdens een besloten evenement voor fans heeft Jennifer Lopez voor het eerst zes nieuwe nummers gezongen. Volgens het Amerikaanse People Magazine gaat één van de nummers over haar scheiding met Ben Affleck.

Op het podium onthulde Jennifer dat haar scheiding haar inspireerde voor het nummer Wreckage of You. De zangeres zou het nummer pas twee weken geleden hebben opgenomen. “Ik bleef denken aan het woord ‘wrak’ omdat het vernietiging betekent, maar dat is niet wat gebeurde. In feite is de tekst van het nummer: ‘Ik ben sterker nadat je mij had verwoest’,” vertelde ze op het podium.

Naast de emotionele ballad, zou de zangeres ook vijf opwekkende nummers hebben gezongen. Namelijk de nieuwe liedjes Up All Night, Regular, Free, Save Me Tonight en Birthday. Tijdens het evenement kregen de gasten ook goodiebags met JLo Beauty-producten, T-shirts, gesigneerde posters en kaarten voor haar nieuwjaarsresidency in Las Vegas.

Volgende week dinsdag, 8 juli, begint de zangeres aan haar internationale tour. Deze zal ze aftrappen in Spanje en vervolgens zal ze ook optreden in Italië, Turkije, Polen, Egypte en Kazachstan.