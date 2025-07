Hans uit B&B Vol Liefde wil terug naar Nederland: ‘Ik ga in Italië die liefde niet meer vinden’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Hans Boot (58), bekend van het tweede seizoen van B&B Vol Liefde, hoopt zijn Italiaanse B&B zo snel mogelijk van de hand te doen. De liefde vond hij er niet, nu zoekt hij vooral rust en ruimte om verder te gaan.

Drie jaar na zijn tv-avontuur zit hij nog steeds in hetzelfde huis, met zijn ex Libera. Maar het verlangen naar een nieuw leven groeit. Terug naar Nederland, naar zijn familie… en hopelijk zijn soulmate.

B&B vol liefde voelt nu als last

Wat ooit een droom was, voelt nu als ballast. ‘Op slechte momenten voelt het hebben van de B&B als een blok aan m’n been,’ zegt Hans. Zo meldt hij in een interview aan LINDA. ‘In de zomer is het fantastisch, maar in de winter denk ik: waar doe ik het allemaal voor? Ik werk alleen maar voor de bank en voor de gasten. Het is gewoon niet meer leuk.’

Te koop, maar lastig te slijten

De B&B staat al twee jaar te koop, maar een koper is er nog niet. ‘We willen er nog wel wat geld aan overhouden, maar dat gaat niet zo makkelijk,’ vertelt hij. Er zijn wel geïnteresseerden geweest, zelfs Amerikanen, maar het verschil in prijs blijft te groot. ‘Daarnaast hebben die mensen geen haast. Het gaat ook om grote, dure huizen.’

Terug naar Nederland

Hans verlangt naar een toekomst dichter bij zijn dierbaren. ‘Ik wil graag terug naar Nederland. Naar mijn moeder, die sinds het overlijden van mijn vader alleen is. En naar mijn dochter, die ik dan weer vaker kan zien,’ zegt hij. Over zijn liefdesleven in Italië is hij duidelijk: ‘Ik ga hier in Italië die liefde niet meer vinden. Je bent nooit te oud om verliefd te worden, maar ik ga er nu toch aan twijfelen. En aan mezelf.’ Pas als de B&B is verkocht, voelt hij ruimte om verder te gaan: ‘Ik zal blij zijn als het verkocht is, want ik wil verder.’

FOTO: RTL