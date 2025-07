B&B Vol Liefde Anja’s Joop nam koffie mee op aanraden van productie

Tekst: Evelien Berkemeijer

Joop Kuiper werd in het afgelopen seizoen van B&B Vol Liefde bekend door zijn meegebrachte koffiezetapparaat. Dat bleek geen toevallige zet: de crew had hem er zelf aan herinnerd om het apparaat uit de auto te halen.

Dit meldt het Brabants Dagblad in een stuk over de gast van de B&B Vol Liefde van Anja.

‘Is het nu niet leuk om dat apparaat uit de auto te halen?’

Tijdens de voorbereidende gesprekken vertelde Joop dat hij in Spanje altijd een goed koffiezetapparaat bij zich had. ‘Toen zei ik: als ik die niet had gehad, dan had ik het geen tweeënhalve maand volgehouden.’ De productie vond dat zo’n sterk detail, dat ze hem vroegen het apparaat ook naar Frankrijk mee te nemen. Eenmaal daar kwam het onderwerp opnieuw ter sprake. ‘De crew zei: je hebt toch een koffiezetapparaat bij je? Is het dan nu niet leuk om dat apparaat uit de auto te halen?’

Geen spijt, wel een koffielabel

Dat hij uiteindelijk vooral bekend werd om zijn koffie, vindt Joop helemaal niet erg. ‘Ik ben ook dankbaar dat Anja zo gereageerd had, want anders was iedereen het alweer lang vergeten.’ Het leverde hem zelfs zijn eigen koffielabel op. ‘Ik had nooit gedacht wat het programma allemaal in gang zou zetten.’

Op de reünie van B&B Vol Liefde

Met Anja is het contact volledig verbroken. ‘Ik heb het wel geprobeerd tijdens de opnames van de reünie, maar ze heeft me drie keer ontlopen. En toen heb ik tegen haar iets gezegd van: zoek het lekker uit.’

FOTO: RTL