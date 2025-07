Dave Roelvink gaat achter fietsendief aan: ‘Daar ga je, bloedzuiger’

Tekst: Nicky Molendijk

Dave Roelvink deelt op social media dat zijn fiets gestolen is. Dit laat hij echter niet zomaar gebeuren en zet een heuse achtervolging in.

In een video op Instagram zegt Dave: “Ik krijg een melding van mijn fiets. Dat ‘ie in beweging is. Die is dus gejat. Hij rijdt gewoon in het vondelpark, dus die heeft een probleem, ouwe. Ik ben onderweg.”

Niet veel later komt de realityster aan in het vondelpark en heeft hij de fietsendief gespot. “Nu zou ik hem dus zo van zijn focking fiets kunnen trappen… Maar goed, wie heb ik daar nou mee? Alleen mezelf weer. Dan ben ik weer iemand die iemand anders mishandeld heeft, terwijl hij mijn fiets jat.”

Hier heeft Roelvink een goede oplossing voor gevonden en hij besluit de politie erbij te betrekken. Zij houden de fietsendief aan. “Daar ga je, bloedzuiger. Netjes opgelost”, zegt hij vanaf een afstandje.