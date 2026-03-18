Katching! Zóveel kost Koningsdag 2026 in Dokkum

Tekst: Denise Delgado

Dokkum maakt zich op voor Koningsdag 2026 en belooft er een eigen draai aan te geven. Volgens burgemeester Johannes Kramer hoeven bezoekers niet te rekenen op de standaard klassiekers. Koekhappen? “Dat doen ze elders wel,” zegt hij tegen ‘RTL Boulevard’. “Wij doen het op onze eigen speciale manier.”

Prijskaartje

Die unieke invulling komt niet gratis. De gemeenteraad stelde 1,5 miljoen euro beschikbaar voor Koningsdag en de provincie legde daar nog eens 1,5 miljoen bovenop. Daarmee heeft Dokkum 3 miljoen euro in kas om de dag te organiseren.

De festiviteiten beginnen bij de Bonifatiuskapel, met muziek en een officieel openingsmoment. Daarna trekt de koninklijke familie richting het centrum, waar Friese sport en cultuur langs de route centraal staan.

Friese cultuur langs de route

Denk aan demonstraties van kaatsen, fierljeppen en zeilen, én een stop bij een innovatieplein. In de binnenstad ligt de nadruk op ontmoeting en meedoen: selfies, een quiz en een terugblik op de Elfstedentocht van 1986 maken deel uit van het programma.

Slot met muziek en proost

De dag eindigt feestelijk met optredens, een gezamenlijk gezongen Koningslied en een slotmoment waarbij met het publiek wordt geproost op de koning.

BEELD: ANP