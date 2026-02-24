Comeback Stijn Fransen komt niet van de grond

Tekst: Sabine Krouwels

Stijn Fransen zou haar acteercarrière maar wat graag oppakken waar ze deze vijf jaar geleden heeft achtergelaten, maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Vijftien jaar acteerervaring is geen garantie op nieuwe klussen wanneer je het een tijdje rustiger aan hebt gedaan, ervaart de actrice nu. “Waar heb ik dat dan voor gedaan?” beklaagt ze zich in Weekend.

In 2018 nam Stijn Fransen afscheid van Goede Tijden, Slechte Tijden. Ze zou het theater ingaan, maar daar stak de coronapandemie een stokje voor. Vervolgens werd ze moeder en stond haar acteercarrière enkele jaren op een laag pitje. Vorig jaar maakte ze haar tijdelijke rentree in GTST en het theater, maar echt van de grond komen wil haar carrière niet meer, ervaart ze. “Ik moet weer helemaal onderaan beginnen, vanaf nul.”

Hard

Stijn moet toegeven dat dat haar best wel frustreert. “Dat ik soms denk: ik heb vijftien jaar gewerkt hè. Ik heb vijftien jaar in het vak gezeten. Waar heb ik dat dan voor gedaan? Dat klinkt heel hard, maar zo ervaar ik het wel.”

Lichtingen

Ondanks haar frustratie snapt Stijn ook wel dat de wereld natuurlijk niet stil heeft gestaan terwijl zij moeder werd. “Er is vijf jaar aan nieuwe lichtingen van de toneelschool afgestudeerd, we zijn vijf jaar verder. Tja, er zijn nou eenmaal wel meer blonde, kleine meisjes die actief en leuk en gezellig zijn en het goed doen.”

Foto: ANP