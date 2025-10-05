Johnny de Mol staat stil bij mijlpaal: ‘Still going strong’

Tekst: Anna Wubben

Een mooie dag voor Johnny de Mol. De presentator viert vandaag dat hij zeven jaar getrouwd is met Anouk van Schie. Op Instagram blikt hij met twee foto’s van de bruiloft terug op de feestelijke dag in 2018.

‘7 jaar getrouwd!! Still going strong’, schrijft De Mol bij de foto’s. De trouwerij vond zeven jaar geleden plaats in de Portugese Algarve.

Johnny en zijn vrouw hebben samen twee zonen, Johnny jr. en Fender. Dochter Kiki kreeg Anouk uit een eerdere relatie.