Lekker loeren: dít deden de BN’ers dit weekend

Tekst: Anna Wubben

14/09/2025

Wat spookten de BN’ers uit het afgelopen weekend? In deze wekelijkse recap kun je meegenieten van hun avonturen!

Gezinsuitbreiding bij Nicolette van Dam en Bas Smit. ‘Meet Poppy’, schrijft Nicolette bij een reeks kiekjes van hun nieuwe viervoeter.

André Hazes staat stil bij een mijlpaal: hij is vandaag vier jaar sober.

‘Mooi gemaakt door prinses Bella’, aldus Jan Versteegh, die de rest van de zaterdag als clown door het leven ging.

Alkan Çöklü en Yeliz Çiçek hebben elkaar het jawoord gegeven. ‘Wat een onvergetelijke dag, van intieme ceremonie tot groots feest met onze geliefden’, laat het stel weten.

Tijdens hun cruise door Noorwegen maakten Quinty Trustfull en dochter Moïse een hike naar de Briksdal Gletsjer. ‘Wat was dat waanzinnig mooi en cool!!’, laat Quinty weten.

