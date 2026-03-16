Aanzoek in de sneeuw: Dave Roelvink en Marijn Kuipers zetten grote stap

Tekst: Evelien Berkemeijer

Dave Roelvink en Marijn Kuipers zijn verloofd.

Het aanzoek vond plaats tijdens een vakantie in Lapland. Daar ging Dave Roelvink op de knieën en zei Marijn Kuipers in de sneeuw ‘ja’. Daarmee krijgt de relatie van het stel een nieuw hoofdstuk.

Van datingapp naar relatie

Dave Roelvink en Marijn Kuipers maakten in de zomer van 2024 bekend dat ze een relatie hebben. Ze leerden elkaar kennen via een datingapp, waarna het contact uitgroeide tot een serieuze liefde. Inmiddels wonen Dave en Marijn al een tijd samen in Amsterdam. Marijn laat via TikTok geregeld beelden zien van hun leven samen, waarin ook Dave opduikt.

Tekst gaat verder onder post.

Dave Roelvink en Marijn Kuipers in realityserie

Hoe het er in hun dagelijks leven aan toegaat, was ook te zien in De Roelvinkjes. In die realityserie kregen kijkers een inkijkje in de relatie van Dave en Marijn. Waar dit eerst nog een eerste introductie van Marijn als vriendin van Dave was, wordt Marijn nu dus al snel zelf een ‘Roelvinkje’. Bekijk hier beelden van het aanzoek:

Foto: ANP