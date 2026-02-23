Opnieuw raak: Dave Roelvink trapt gestolen fiets omver, dief gaat onderuit

Tekst: Evelien Berkemeijer

Voor de tweede keer in korte tijd belandt Dave Roelvink in een katten-en-muisspel om zijn fiets.

In juli 2025 liet Dave Roelvink al zien hoe zijn fiets werd gestolen, hoe hij de jacht opende, de politie inschakelde en uiteindelijk zijn tweewieler terugvond. Gisteren was het opnieuw zover: wéér weg. En dus volgt er wéér actie, ditmaal met Marijn Kuipers aan zijn zijde.

Tracking aan, tempo omhoog

In een nieuwe video is te zien hoe Dave samen met Marijn door Amsterdam rijdt met de tracking tool op zijn telefoon. Het duo stuurt op locatie, met “een paar kilometers te hard” door de straten, totdat Marijn het punt bijna kan aanwijzen: “Het moet in deze straat zijn.”

Uit de auto, direct eropaf

Dan gaat het snel. Dave zet zijn auto stil, springt eruit en stormt richting zijn fiets. In de beelden trapt hij zijn fiets om en schreeuwt hij “lopen!” naar de fietsendief, die er vandoor gaat. De achtervolging is kort, maar de adrenaline spat eraf. Even later praat Dave na met iemand die hem volmondig steunt en zegt: “Hij is de grootste fietsendief hier in de buurt”. Dat lucht op, omdat Dave zich schuldig voelde over zijn eigen gedrag in het moment. Marijn vat het effect op de dief nuchter samen: “Hij is wel geschrokken”.

Foto: ANP