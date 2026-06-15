Prinses Mabel, Gravin Luana En Gravin Zaria Anp

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Gravin Luana stapt in de spotlights en gaat samen met haar moeder prinses Mabel naar een evenement

Tekst: Ruth Smeets

15/06/2026

Prinses Mabel kreeg zaterdagavond gezelschap van haar twee dochters bij het Amsterdam Diner. Voor gravin Luana van Oranje-Nassau (21) was het, voor zover bekend, de eerste keer dat ze zich bij zo’n publiek benefietevent in avondkleding liet zien.

Haar jongere zus gravin Zaria van Oranje-Nassau (19) ging al eens eerder met haar moeder mee. Ditmaal stond dus ook Luana op de groene loper, en daarmee trad de oudste dochter van Mabel zichtbaar uit de luwte.

Prinses Mabel Beatrix Beeld: Mischa Schoemaker 10epfingenieursprijs Dppa24031320
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Gravin Luana verschijnt op de groene loper

Het Amsterdam Diner bracht zaterdagavond opnieuw een indrukwekkend gezelschap samen. Namen uit de kunst- en mediawereld, politici, hiv-wetenschappers en kopstukken uit het bedrijfsleven kwamen bijeen voor het jaarlijkse benefietdiner. Prinses Mabel is al jarenlang nauw bij het evenement betrokken en geldt als een van de vaste ambassadeurs.

Nieuwe generatie betrokken

Dat ook haar dochters aanwezig waren, bleef niet onopgemerkt. Gravin Luana droeg een smaragdgroene jurk in twee stoffen van het merk Aware, met grote goudkleurige oorbellen. Gravin Zaria verscheen in een chocoladekleurige asymmetrische jurk, mogelijk van het merk Bana Bana, al is dat nog niet bevestigd. ‘Hun aanwezigheid benadrukt de betrokkenheid van een nieuwe generatie bij de missie van Het Amsterdam Diner,’ liet de organisatie weten.

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Recordopbrengst voor hiv-medicatie

De avond leverde een recordbedrag van €1.542.800 op. Door de jaren heen haalde het diner, gecorrigeerd voor inflatie, bijna €30 miljoen op voor meer dan vijftig projecten in verschillende werelddelen. Daarmee kregen tienduizenden mensen toegang tot levensreddende hiv-medicijnen. Ook werd de Amsterdam Dinner Award postuum toegekend aan fotograaf en kunstenaar Erwin Olaf. Hij kreeg de onderscheiding als erkenning voor zijn uitzonderlijke en invloedrijke oeuvre, waarin kunst, queer-identiteit en maatschappelijke betrokkenheid nauw met elkaar zijn verbonden.

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