Prinses Mabel over haar Friso: hij zit in mijn hoofd als m’n lief

Natuurlijk waren prinses Mabel en prinses Beatrix van de partij tijdens de tiende editie van de uitreiking van de Prins Friso Ingenieursprijs. De nieuwe generatie weet wellicht niet eens precies wie prins Friso, die tien jaar geleden stierf, was. Dat deert Mabel niet, ze praat ze graag bij over haar man. “Ik vertel met liefde over hem. Ik denk dat hij dat alleen maar leuk vindt”, zegt ze tegen Weekend.

Friso was, behalve een prins die zijn koninklijke titel inleverde om met Mabel te trouwen, ingenieur werktuigbouwkunde en lucht- en ruimtevaarttechniek én lid van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI), dat de prijs in het leven heeft geroepen. Toen hij op 12 augustus 2013 overleed door complicaties van zuurstoftekort nadat hij tijdens een ski-vakantie in Lech werd bedolven onder een lawine, werd de prijs naar hem vernoemd. Dat maakt Mabel zeer trots, vertelt ze aan Weekend, en Friso zou vereerd zijn, dat weet ze zeker.

Maar als Mabel aan haar man denkt, denkt ze natuurlijk niet aan Friso de ingenieur. “Meer als m’n lief en de vader van mijn kinderen.”

