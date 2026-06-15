Kourtney Kardashian openhartig over miskraam: ‘Hebben dagenlang gehuild’

Tekst: Ruth Smeets

Kourtney Kardashian (47) kreeg een miskraam voordat haar zoon Rocky werd geboren. De realityster doet die onthulling samen met haar echtgenoot Travis Barker (50) in de documentaire Travis Barker: Love Is Louder Than Fear.

Kourtney Kardashian raakte in 2021 zwanger, ongeveer een half jaar nadat zij en Travis een relatie kregen. Het stel verwachtte een meisje en wilde haar Tulip noemen.

Kourtney Kardashian kreeg verdrietig nieuws bij controle

Na drie maanden zwangerschap kregen Kourtney en Travis tijdens een doktersafspraak te horen dat hun kindje geen hartslag meer had. ‘Toen we de baby verloren, waren we er kapot van. We hebben dagenlang gehuild’, vertelt Kourtney in de documentaire. Het verlies kwam hard aan bij het stel. Daarna probeerden zij opnieuw een kind te krijgen. Kourtney onderging in acht maanden tijd vijf ivf-behandelingen, maar uiteindelijk besloten zij en Travis daarmee te stoppen.

Toch zwanger van Rocky

Niet lang daarna werd Kourtney alsnog zwanger. In november 2023 verwelkomden zij en Travis hun zoon Rocky. Eerder vertelde de realityster in The Kardashians al dat de vruchtbaarheidsbehandelingen veel van haar vroegen. ‘Mijn gezondheid heeft nog steeds te lijden onder de hormonen. Ook mentaal eiste het zijn tol.’ Kourtney legde toen uit dat ze probeerde te vertrouwen op wat er zou gebeuren. ‘We omarmen dat wat voorbestemd is, zal gebeuren.’

Tekst gaat verder onder de video.

Bekijk ook:

Documentaire op Hulu

Travis Barker: Love Is Louder Than Fear ging zaterdag in première op het Tribeca Festival in New York. De documentaire is vanaf 13 augustus te zien op Hulu. Kourtney heeft uit haar eerdere relatie met Scott Disick drie kinderen: zoon Mason, dochter Penelope en zoon Reign. Travis heeft zoon Landon en dochter Alabama met zijn ex-vrouw Shanna Moakler. Ook is hij een vaderfiguur voor Atiana, de dochter van Shanna.