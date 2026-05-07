Mariska Bauer

© ANP

Wil je naartoe! Mariska Bauer krijgt een eigen kookshow in het theater

Tekst: Ruth Smeets

07/05/2026

Goed nieuws voor kookfans én voor fans van De Bauers. Mariska Bauer (50) gaat het theater in met een eigen kookshow.

In een interactieve voorstelling kookt Mariska live voor het publiek, terwijl de persoonlijke verhalen vertelt over haar leven. De kookshow Maris, Wat Eten We Vandaag is te zien vanaf begin 2027.

Lees ook: Frans en Mariska Bauer vieren 21e verjaardag van hun ‘gangmaker’ Frans jr.

Mariska Bauer krijgt een kookshow

Wie Mariska al een tijdje volgt, weet dat ze op Instagram regelmatig succesrecepten deelt. Met haar nieuwe kookshow gebeurt dat niet langer alleen via het scherm, maar in het écht, omgeven door live publiek. Behalve praktische tips en recepten deelt Mariska in haar nieuwe kookshow ook anekdotes over haar leven.

Tekst gaat verder onder de video.

Bekijk ook:

Waar en wanneer is de kookshow te zien?

Maris, Wat Eten We Vandaag zal te zien zijn in dertig theaters in Nederland. Waar en wanneer ze precies optreedt en informatie over de kaartverkoop worden later bekend.

LEES OOK

Ali B veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar
Thomas van der Vlugt over beschuldigingen Ali B: ‘Zie je nou wel?’
Dit kan Ali B nog doen als het hof hem vandaag veroordeelt
Luigi krijgt pijnlijke duidelijkheid van Kirsten in Married At First Sight

Uit andere media

Weekend Thomas van der Vlugt ANP

Thomas van der Vlugt over beschuldigingen Ali B: ‘Zie je nou wel?’
Sante Reiziger Geeft Paspoort In Hotel

Geef je paspoort nóóit zomaar af bij een hotel of camping (dit is waarom)
Vriendin Karsu

Karsu vertelt hoe ze 32 kilo afviel na zwangerschap: ‘Zelfs slanker dan ervoor’
Party Malgosia 20042026 Ajdj (57)

B&B Vol Liefde-Malgosia: happy op tv, slecht in de liefde
Meer van Ruth