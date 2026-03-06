Frans en Mariska Bauer vieren 21e verjaardag van hun ‘gangmaker’ Frans jr.

Tekst: Denise Delgado

Bij Frans (52) en Mariska (50) Bauer is het feest: hun zoon Frans jr. is 21 geworden. Op Instagram staan beide ouders stil bij zijn verjaardag met een persoonlijk bericht.

Mariska deelt meerdere foto’s met haar zoon en noemt hem de sfeermaker van het gezin. Ze omschrijft hem als vrolijk en gezellig, met ‘een klein beetje chaos’, maar ook als iemand die heel zorgzaam is en vooral ‘één van de liefste jongens die er is’. Ze sluit af met een liefdevolle felicitatie en laat weten hoe trots ze op Frans jr. is.

Lolbroek van de familie

Ook Frans Bauer zet zijn zoon in het zonnetje. Hij noemt zijn zoon een geweldige kerel die alles uit het leven haalt en van elk moment geniet. Daarnaast typeert hij hem als de grappenmaker thuis: ‘Je bent de lolbroek van de familie!! De tranen van de lach rollen geregeld over mijn wangen.’

Vier zoons

Frans jr. is de derde zoon van Frans en Mariska. Het gezin bestaat verder uit Christiaan, Jan en Lucas.

