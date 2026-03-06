Frans Bauer Keert Na Dertien Jaar Terug Naar Ahoy

Frans en Mariska Bauer vieren 21e verjaardag van hun ‘gangmaker’ Frans jr.

Tekst: Denise Delgado

06/03/2026

Bij Frans (52) en Mariska (50) Bauer is het feest: hun zoon Frans jr. is 21 geworden. Op Instagram staan beide ouders stil bij zijn verjaardag met een persoonlijk bericht.

Mariska deelt meerdere foto’s met haar zoon en noemt hem de sfeermaker van het gezin. Ze omschrijft hem als vrolijk en gezellig, met ‘een klein beetje chaos’, maar ook als iemand die heel zorgzaam is en vooral ‘één van de liefste jongens die er is’. Ze sluit af met een liefdevolle felicitatie en laat weten hoe trots ze op Frans jr. is.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Lees ook: Frans Bauer Jr. heeft zorgen om moeder Mariska: ‘Ze heeft geen rem’

Lolbroek van de familie

Ook Frans Bauer zet zijn zoon in het zonnetje. Hij noemt zijn zoon een geweldige kerel die alles uit het leven haalt en van elk moment geniet. Daarnaast typeert hij hem als de grappenmaker thuis: ‘Je bent de lolbroek van de familie!! De tranen van de lach rollen geregeld over mijn wangen.’

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Vier zoons

Frans jr. is de derde zoon van Frans en Mariska. Het gezin bestaat verder uit Christiaan, Jan en Lucas.

Bekijk ook:

BEELD: ANP

LEES OOK

Marius Borg Høiby erkent keelgreep bij slachtoffer: ‘Controle kwijt’
Prinses Diana’s voormalig beveiliger over Andrew: ‘Arrogant en toxisch’
Bridgerton-ster Nicola Coughlan baalt van kritiek op uiterlijk
Jade Kops deelt hartverscheurend nieuws over levensverwachting: ‘Enkele weken’

Uit andere media

Vriendin Vrouw maakt schoon in huis - voorjaarsschoonmaak

Voorjaarsschoonmaak in één weekend: zo pak je het slim aan
Weekend Diana Andrew

Prinses Diana’s voormalig beveiliger over Andrew: ‘Arrogant en toxisch’
Party Mark Gillis 21022025 Ajdj (16)

Mark Gillis laat rottijd achter zich: ‘Ik wil graag een kindje’
Sante Gezonde Snacks

5 gezonde snacks voor in de avond
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise