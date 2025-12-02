Christiaan Frans Bauer Anp 501051532 850x0

Grote zorgen om moeder Frans Bauer

Tekst: Boris van Zonneveld

02/12/2025

De moeder van Frans Bauer is langzaam maar zeker vergeetachtig aan het worden. Het leidde ertoe dat ze wel eens wegliep uit haar woonwagen en ergens in het dorp weer werd gevonden, niet wetende hoe ze daar terecht was gekomen. “Dat wil je eigenlijk niet,” aldus Frans’ zoon Christiaan deze week in Weekend.

Oma Wies, de moeder van Frans Bauer, gaat hard achteruit en dat brengt de gehele familie Bauer flinke zorgen en verdriet, vertelt zoon Christiaan. Onlangs moest ze daardoor noodgedwongen haar geliefde woonwagen verlaten. “Ze zit sinds kort in het verzorgingstehuis.”

Weglopen

Deze verhuizing blijkt een onvermijdelijke beslissing te zijn geweest, want oma Wies begint langzaam maar zeker haar geheugen te verliezen. En dat leidde tot ongewenste situaties. “Ze werd vergeetachtig en ging weglopen, dat wil je eigenlijk niet.”

Gebeld

Gelukkig hield het hele dorp een oogje in het zeil. “Dan werden we gebeld uit het door, door de bakker bijvoorbeeld, van: “Je moeder is hier”. En dan wist ze niet meer waarom. Toen moest ze wel weg uit haar woonwagen.”

Foto: ANP

