Frans Bauer

Frans Bauer emotioneel bij herinnering aan dementerende moeder

Tekst: Denise Delgado

10/10/2025

In ‘Casa Di Beau’ houdt Frans Bauer (51) het niet droog wanneer hij samen met Beau van Erven Dorens (54) oude foto’s bekijkt. De zanger vertelt openhartig over zijn moeder Wies, die aan dementie lijdt en tegenwoordig in een verzorgingshuis woont.

Jeugd in een woonwagen

Frans groeide op in een hechte kamperfamilie. “Ik ben geboren op de parkeerplaats in Fijnaart.” Zijn ouders reisden van plek naar plek voor seizoenswerk, maar bleven later op één plek wonen zodat de kinderen naar school konden. Omdat zijn ouders niet konden lezen, nam Frans al jong verantwoordelijkheden op zich. “Ik las belangrijke post voor.” Maar zelfs series als Dallas en Dynasty las hij voor.

Zware stap naar het verzorgingshuis

Dat zijn moeder nu niet meer in de woonwagen woont, blijft moeilijk voor Frans. “Mijn moeder ging voor de eerste keer in een stenen woning wonen. Dat zijn hele grote stappen voor een kamper, die doen zeer.” Toch overheerst dankbaarheid. “Daar is ze veilig.”

Lees ook: Frans Bauer verhuist moeder naar woonzorgcentrum

De zanger ontvangt regelmatig foto’s van zijn moeder. “Ik zou haar het liefst bij mij nemen de hele dag, maar dat kan ook niet.” Terwijl hij terugkijkt op oude beelden, wordt hij opnieuw overmand door emoties. “Dan moet ik ook zeggen: ‘Frans, dat is even geen polonaise nu.'”

De aflevering met Frans Bauer en Jan Smit in Casa di Beau is te zien op Videoland.

BEELD: ANP

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

