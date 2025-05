Lieke Martens over moederschap: ‘Zó vertrouwd’

Tekst: Nicky Molendijk

Lieke Martens is drie maanden geleden trotse moeder geworden van haar eerste kindje. In een interview met Zinzi vertelt ze over het mooiste moment tot nu toe. “De geboorte van Lowen”, zegt Lieke tegen het modemerk. “Dat eerste contact was onvergetelijk. En elke dag word ik heel blij van zijn lach.”

Zelf heeft Lieke “een heel fijne jeugd mogen ervaren. Dat veilige gevoel van thuis is altijd belangrijk voor me geweest, en dat is het nog steeds. Mijn moeder is bovendien een enorme doorzetter”, vertelt ze terwijl ze terugblikt op haar opvoeding.

In februari is het eerste kindje van Martens en haar partner Benjamin van Leer geboren. “Zó vertrouwd, vanaf het eerste moment. Lowen is nu bijna 3 maanden oud, en we kunnen ons geen leven meer zonder hem voorstellen. We zijn zó gek op hem!”