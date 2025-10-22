Oos Kesbeke kan bekendheid niet bevatten

Tekst: Sabine Krouwels

Oos Kesbeke kan nog steeds niet bevatten dat hij dankzij zijn realityserie ineens een bekende Nederlander is geworden. Ook de bijbehorende aandacht vindt hij wennen, vertelt hij deze week in Weekend. “Waarom willen mensen nou met mij op de foto?”

Het vierde seizoen van zijn realityserie De Augurkenkoning is in volle gang. Dat hij door deze serie een bekende Nederlander is geworden, kan Oos Kesbeke maar lastig bevatten. “Ik kan het nog steeds heel moeilijk geloven. Nog steeds denk ik weleens: waarom willen mensen nou met mij op de foto?”

Vervelend

Zijn plotselinge bekendheid brengt veel leuke dingen, maar Oos ervaart er ook negatieve kanten van. “Ik vind het vaak wel vervelend voor de mensen die we bij ons hebben, bijvoorbeeld voor mijn meisje.”

Wachten

Omdat alle aandacht op zo’n moment naar hem gaat, staat zij er dan een beetje bij. “Ik sta nu altijd in de belangstelling, zij loopt ernaast en moet maar op me wachten.”

