Yvonne Coldeweijer is terug met een nieuwe talkshow bij Talpa

Yvonne Coldeweijer (39) gaat aan de slag bij KIJK, het gratis video-on-demandplatform van Talpa. Dat bevestigt een woordvoerder van Talpa Network vrijdag aan Shownieuws.

De samenwerking is opvallend, omdat Yvonne en Talpa kort geleden nog tegenover elkaar stonden in de rechtbank. Toch krijgt de voormalig juicekoningin nu een nieuw online format bij het mediabedrijf.

Yvonne Coldeweijer heeft een nieuw programma

Yvonne Coldeweijer is terug onder de vleugels van Talpa. De voormalig juicekoningin krijgt haar eigen programma op KIJK, genaamd Colder Cast. Het nieuws werd vrijdag via Instagram aangekondigd met de tekst: ‘Dit stond vast niet op je 2026 bingokaart.’ De eerste aflevering staat inmiddels online.

Yvonne Coldeweijer over Ali B

Daarin reageert Yvonne op de uitspraak in het hoger beroep in de zedenzaak van Ali B. De rapper is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. Volgens Talpa gaat Yvonne vanaf nu wekelijks video’s maken voor KIJK. ‘Vanaf vandaag beginnen we op KIJK met wekelijkse video’s waarin Yvonne haar blik geeft op het laatste entertainmentnieuws, op haar eigen kenmerkende wijze en met uiteenlopende onderwerpen. Overige plannen zijn momenteel nog in ontwikkeling’, aldus een woordvoerder van Talpa Network.

Eerder conflict met Talpa

De nieuwe samenwerking volgt na een roerige periode tussen Yvonne en Talpa. Zij zou bij het mediabedrijf een juiceprogramma maken en sloot een overeenkomst ter waarde van 900.000 euro tot september 2027. Het programma De Juice werd meerdere keren uitgesteld. Volgens Talpa verliep de samenwerking met de juicekoningin moeilijk.

Rechter gaf Yvonne gelijk

Toen Talpa de overeenkomst opzegde en stopte met betalen, spande Yvonne een kort geding aan. De rechter in Amsterdam bepaalde vorige maand dat de overeenkomst niet rechtsgeldig was opgezegd. Talpa liet weten dat er sprake was van een exclusieve samenwerking, terwijl Yvonne ook juice verspreidde via andere kanalen. Ook liet het bedrijf weten: ‘Wij gaan ons intern beraden over het aanbieden van alternatieve werkzaamheden.’ Die alternatieve werkzaamheden lijken nu dus vorm te krijgen bij KIJK.