Winnen: probeerbox van NaturalSenz t.w.v. €34,50!

Tekst: Redactie Weekend

Weekend geeft Probeerboxen van NaturalSenz t.w.v. €34,50 weg. Wil jij kans maken op zo’n milieuvriendelijke box, die waspoeder voor de witte was, 2x waspoeder voor de gekleurde was en vaatwaspoeder all in one bevat? Vul dan onderstaand formulier in!

De producten van NaturalSenz maken eco-vriendelijk en stralend schoon, zowel de waspoeders als Vaatwaspoeder all-in-1. Ze bestaan voor nagenoeg 100% uit natuurlijke ingrediënten, zijn volledig biologisch afbreekbaar, zijn vrij van microplastics en verpakt in FSC-karton in plaats van plastic. Eens proberen? Met de Probeerbox van €34,50 kun je voordelig kennismaken met alle producten van NaturalSenz. De box bevat waspoeder voor de witte was, 2x waspoeder voor de gekleurde was en vaatwaspoeder all in one. Informatie www.naturalsenz.eco.