Marco van Basten stopt tijdelijk bij Ziggo Sport vanwege ‘ernstig zieke’ vrouw

Marco van Basten stopt de komende maanden als analist bij Ziggo Sport. Zijn vrouw Liesbeth is ernstig ziek en ondergaat een intensieve behandeling. Dat maakt de zender donderdag bekend.

De zender schrijft op Instagram dat Marco ‘de komende maanden’ niet in de studio te zien is. Liesbeth krijgt een behandeling die deels preventief is. ‘Het wordt ongetwijfeld een zware tijd, maar we hebben veel vertrouwen in een goede afloop,’ laat Marco weten.

Focus op herstel

Marco wil zijn volledige aandacht bij het herstel van Liesbeth houden. ‘Het wordt ongetwijfeld een zware tijd, maar we hebben veel vertrouwen in een goede afloop.’

Gevolgen voor de uitzendingen

De analist is normaal een vast gezicht bij Ziggo Sport, onder meer bij Rondo en rond Champions League-duels. Zijn afwezigheid raakt daarmee ook de vaste kijkers.

Steun vanuit de zender

Ziggo Sport-directeur Marcel Beerthuizen reageert meelevend op het nieuws. De directeur laat weten dat men meeleeft met Liesbeth, Marco en hun gezin en wenst hen veel sterkte in de komende periode.

