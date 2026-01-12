Droomduet in zicht? Yves Berendse hoopt op terugkeer van Marco Borsato

Tekst: Evelien Berkemeijer

Yves Berendse laat weten dat hij uitkijkt naar een zingende Marco Borsato en hardop droomt van samen het podium delen.

Yves Berendse vertelt tegen bij Vrienden Van Amstel Live tegen Shownieuws dat hij geniet van Marco Borsato zijn repertoire. Tegelijkertijd erkent hij dat een terugkeer na de afgelopen periode niet vanzelf spreekt.

Lees ook: Gerard Joling over zaak Marco Borsato: ‘Ik vind het heel triest’

Droombeeld: met Yves Berendse op het podium

Yves houdt de deur wijd open voor een samenwerking en schetst het ideale plaatje: ‘Het laatste wat ik daarover wil zeggen is dat het mij helemaal te gek lijkt als ik hier bijvoorbeeld over een paar jaar sta en dat Marco erbij is en dat we dan samen een duet zingen.’

Tekst gaat verder onder video.

Vrijspraak van Marco Borsato

De vrijspraak van Marco Borsato werd in december definitief. Eind oktober stond hij terecht wegens vermeende ontucht met een minderjarige; hij ontkende de aantijgingen. Het Openbaar Ministerie eiste vijf maanden cel, maar de rechtbank oordeelde dat er onvoldoende bewijs was voor een veroordeling en dat steunbewijs ontbrak.

FOTO: ANP