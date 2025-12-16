Inhoudelijke Behandeling Rechtszaak Marco Borsato

OM gaat niet in hoger beroep: vrijspraak Marco Borsato definitief

Tekst: Denise Delgado

16/12/2025

Het Openbaar Ministerie legt zich neer bij de vrijspraak van Marco Borsato en stelt geen hoger beroep in. Daarmee valt het doek voor de veelbesproken strafzaak tegen de 58-jarige zanger.

Eind oktober stond hij terecht wegens vermeende ontucht met een minderjarige. Tijdens de zitting ontkende Borsato de aantijgingen. Het OM eiste vijf maanden cel, maar de rechtbank oordeelde dat er onvoldoende bewijs was voor een veroordeling en dat steunbewijs ontbrak.

Vrijspraak blijft staan

Volgens het OM is de kans dat een hoger beroep alsnog tot een veroordeling leidt ‘zeer klein’. Met het besluit van het OM wordt de uitspraak van de rechtbank definitief.

Reactie namens aangeefster

Advocaat Peter Plasman, die de vrouw bijstaat die aangifte deed, is kritisch over de stap van het OM. ‘Uiteraard was de vrijspraak een teleurstellende uitspraak voor mijn cliënte,’ zegt hij. ‘Het OM is nog steeds overtuigd van de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van haar verklaringen. Dat maakt het sneu dat zij halverwege in de steek wordt gelaten. Justitie heeft het traject ingezet en haakt nu af.’

Lees ook: Moeder uit zaak Marco Borsato heeft moeite met geschetst beeld van haar

Achtergrond van de zaak

In december 2021 deed de destijds 22-jarige vrouw aangifte. Volgens het OM zou Borsato de aangeefster tussen september 2014 en januari 2015 op intieme plekken hebben betast. ‘Zijn beeld vertroebelde toen hij het slachtoffer zag opgroeien tot een jonge vrouw. Maar ze was nog een kind, een kind dat hij vanaf haar geboorte kende,’ stelde het OM destijds.

Nu het OM geen hoger beroep instelt, is de zaak na vier jaar formeel gesloten. Borsato verliet na de uitspraak geëmotioneerd de rechtszaal; de vrijspraak blijft ongewijzigd van kracht.

Lees ook: Marco Borsato gespot bij optreden dochter

Bekijk ook:

BEELD: ANP

LEES OOK

Simon Keizer vertelt emotioneel heftig verhaal over nieuwjaarsbrand Volendam
Koning Willem-Alexander ontvangt president Zelensky voor audiëntie
Dit vroeg Claude aan de Paus bij zijn ontmoeting
Derde verloving voor Donald Trump jr., deze keer met model Bettina Anderson: ‘Grote winst’

Uit andere media

Party Portretfoto Anne Marie Jung

Anne-Marie Jung terug in theater met rol in Harry Potter en het vervloekte kind

Stage Entertainment Nederland heeft bekendgemaakt dat actrice Anne-Marie Jung vanaf maart 2026 te zien is in het internationaal geprezen theaterstuk ‘Harry Potter en het vervloekte kind’. Jung speelt daarin een dubbelrol als Professor Anderling en Dorothea Omber, twee bekende personages uit de Harry Potter-reeks. Naast Anne-Marie Jung zijn ook Kilke John als Ginny Potter, Lotte…
Vriendin Janneke nam wraak op haar ex

Janneke: ‘Ik was bang dat mijn ex of de politie plots voor de deur zou staan’

Iedereen heeft wel eens iets wat hij liever (even) voor zich houdt. Zo nam Janneke (28) in een aangeschoten bui wraak op haar ex-vriend.
Weekend Lady Gaga The Mayhem Ball Tour London

Lady Gaga pauzeert show nadat danser van podium valt

Lady Gaga heeft haar concert in het Accor Stadium in Sydney op 13 december onderbroken nadat een van haar Mayhem Ball-dansers van het podium viel. Het podium was spekglad door de regen.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise