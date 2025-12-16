OM gaat niet in hoger beroep: vrijspraak Marco Borsato definitief

Het Openbaar Ministerie legt zich neer bij de vrijspraak van Marco Borsato en stelt geen hoger beroep in. Daarmee valt het doek voor de veelbesproken strafzaak tegen de 58-jarige zanger.

Eind oktober stond hij terecht wegens vermeende ontucht met een minderjarige. Tijdens de zitting ontkende Borsato de aantijgingen. Het OM eiste vijf maanden cel, maar de rechtbank oordeelde dat er onvoldoende bewijs was voor een veroordeling en dat steunbewijs ontbrak.

Vrijspraak blijft staan

Volgens het OM is de kans dat een hoger beroep alsnog tot een veroordeling leidt ‘zeer klein’. Met het besluit van het OM wordt de uitspraak van de rechtbank definitief.

Reactie namens aangeefster

Advocaat Peter Plasman, die de vrouw bijstaat die aangifte deed, is kritisch over de stap van het OM. ‘Uiteraard was de vrijspraak een teleurstellende uitspraak voor mijn cliënte,’ zegt hij. ‘Het OM is nog steeds overtuigd van de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van haar verklaringen. Dat maakt het sneu dat zij halverwege in de steek wordt gelaten. Justitie heeft het traject ingezet en haakt nu af.’

Achtergrond van de zaak

In december 2021 deed de destijds 22-jarige vrouw aangifte. Volgens het OM zou Borsato de aangeefster tussen september 2014 en januari 2015 op intieme plekken hebben betast. ‘Zijn beeld vertroebelde toen hij het slachtoffer zag opgroeien tot een jonge vrouw. Maar ze was nog een kind, een kind dat hij vanaf haar geboorte kende,’ stelde het OM destijds.

Nu het OM geen hoger beroep instelt, is de zaak na vier jaar formeel gesloten. Borsato verliet na de uitspraak geëmotioneerd de rechtszaal; de vrijspraak blijft ongewijzigd van kracht.

