Moeder uit zaak Marco Borsato heeft moeite met geschetst beeld van haar

Tekst: Denise Delgado

Nathalie Thielen, de moeder van het meisje dat aangifte deed tegen Marco Borsato (58), doorbreekt in het AD voor het eerst haar stilte. De rechtszaak grijpt haar stevig aan, vertelt ze. Vooral omdat zij volgens Marco en zijn advocaten, Geert-Jan (65) en Carry Knoops (73), is neergezet als een vrouw voor wie ‘alles om seks draait’.

Directe omgeving lijdt

Die beschrijving raakt haar diep. “Ik word tegenwoordig al nerveus als mijn bh-bandje onder mijn hemdje uit piept, wat voor signaal ik daarmee afgeef, na al die verhalen in de rechtbank. Ik heb moeite met het beeld dat is ontstaan, al kan ik het nog enigszins van me afzetten.” Volgens Nathalie heeft niet alleen zijzelf, maar ook haar directe omgeving te lijden onder het negatieve beeld. “Dat raakt me.”

Lees ook: Kinderen Marco Borsato breken stilte na zitting

Openhartig vertelt ze dat ze inderdaad vrij denkt over seks, maar dat dit nu volledig uit zijn verband is getrokken. “Ik vind seks leuk, mijn man ook. Ik maak van mijn hart geen moordkuil.” Volgens haar is er vooral sprake van het naar voren brengen van een handjevol incidenten in een periode van 25 jaar. “Dan lijkt het heel wat.”

Geen slecht mens

Op de vraag of ze Marco Borsato mist, is ze duidelijk. “Nu niet meer. Maar de eerste paar jaren. Ja, dan mis je je beste vriend, je klankbord. Marco is geen slecht mens. Echt niet. Ik denk dat hij een goed mens is, die iets verkeerds heeft gedaan.”

Bekijk ook:

BEELD: ANP