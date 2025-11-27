Inhoudelijke Behandeling Rechtszaak Marco Borsato

Moeder uit zaak Marco Borsato heeft moeite met geschetst beeld van haar

Tekst: Denise Delgado

27/11/2025

Nathalie Thielen, de moeder van het meisje dat aangifte deed tegen Marco Borsato (58), doorbreekt in het AD voor het eerst haar stilte. De rechtszaak grijpt haar stevig aan, vertelt ze. Vooral omdat zij volgens Marco en zijn advocaten, Geert-Jan (65) en Carry Knoops (73), is neergezet als een vrouw voor wie ‘alles om seks draait’.

Directe omgeving lijdt

Die beschrijving raakt haar diep. “Ik word tegenwoordig al nerveus als mijn bh-bandje onder mijn hemdje uit piept, wat voor signaal ik daarmee afgeef, na al die verhalen in de rechtbank. Ik heb moeite met het beeld dat is ontstaan, al kan ik het nog enigszins van me afzetten.” Volgens Nathalie heeft niet alleen zijzelf, maar ook haar directe omgeving te lijden onder het negatieve beeld. “Dat raakt me.” 

Lees ook: Kinderen Marco Borsato breken stilte na zitting

Openhartig vertelt ze dat ze inderdaad vrij denkt over seks, maar dat dit nu volledig uit zijn verband is getrokken. “Ik vind seks leuk, mijn man ook. Ik maak van mijn hart geen moordkuil.” Volgens haar is er vooral sprake van het naar voren brengen van een handjevol incidenten in een periode van 25 jaar. “Dan lijkt het heel wat.”

Geen slecht mens

Op de vraag of ze Marco Borsato mist, is ze duidelijk. “Nu niet meer. Maar de eerste paar jaren. Ja, dan mis je je beste vriend, je klankbord. Marco is geen slecht mens. Echt niet. Ik denk dat hij een goed mens is, die iets verkeerds heeft gedaan.”

Bekijk ook:

BEELD: ANP

LEES OOK

Overleden zanger René Karst nog te zien in nieuw seizoen De Slimste Mens
Harry en Meghan zetten zich samen met hun kinderen in voor vrijwilligerswerk
‘Mr. & Mrs. Verhulst’: Viktor en Sarah vieren verloving stijlvol in Dubai
Liefdevol afscheid voor René Karst mét zijn iconische groene bril

Uit andere media

Party Portretten Van De Bevers, Te Weten John De Bever En Kees Stevens

John de Bever over leeftijdsverschil met Kees: ‘Ik zorg dat ik de 90 niet haal’

John de Bever en zijn partner Kees Stevens krijgen geregeld vragen over hun leeftijdsverschil van twintig jaar, maar de twee laten duidelijk merken dat het voor hen geen enkel struikelblok vormt. Sterker nog, volgens John brengt het juist plezier en energie in hun relatie. Hij zegt deze week in Panorama: “Het leeftijdsverschil houdt me ook…
Vriendin Voor deze sterrenbeelden wordt 2026 een geweldig jaar

Voor deze sterrenbeelden wordt 2026 een geweldig jaar

Het jaar loopt bijna op zijn einde. 2026 staat voor de deur, dus dat betekent een nieuw jaar, nieuwe kansen. En voor deze sterrenbeelden belooft het een fantastisch jaar te worden.
Weekend Macauley Culkin Home Alone

Macaulay Culkin open voor comeback als Kevin in nieuwe Home Alone-film

Macaulay Culkin (45) sluit niet uit dat hij opnieuw in de huid van Kevin McCallister zou kruipen voor een nieuwe ‘Home Alone’-film. Tijdens zijn liveshow ‘A Nostalgic Night With Macaulay Culkin’ in Californië verraste hij het publiek met een volledig uitgedachte pitch voor een modern vervolg.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise