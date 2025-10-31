Kinderen Marco Borsato breken stilte na zitting

Rechtszaak Tegen Zanger Marco Borsato Dag 2

Denise Delgado

Na de tweede zittingsdag in de rechtszaak tegen Marco Borsato (58) hebben zijn kinderen van zich laten horen. Dochter Jada (22) en zoon Luca (26) deelden op Instagram een stille, maar duidelijke boodschap: ze blijven hun vader trouw in deze moeilijke periode.

Beiden postten een oude foto waarop ze samen met Marco te zien zijn, zonder tekst, maar met een betekenis die weinig uitleg nodig heeft.

Sterk als familie

Eerder liet Jada al weten tegenover RTL Boulevard dat ze haar vader zal blijven steunen: “Ik zal blij zijn als de rechtszaak achter de rug is. We staan heel sterk als familie en dat is heel fijn.”

Vijf maanden cel geëist

De steunbetuigingen komen kort na de strafeis van vijf maanden cel tegen de zanger, die wordt verdacht van ontucht met een minderjarig meisje. Hoe zwaar de zaak ook is, de familie lijkt elkaar niet los te laten.

