Kinderen Marco Borsato breken stilte na zitting
31/10/2025
Na de tweede zittingsdag in de rechtszaak tegen Marco Borsato (58) hebben zijn kinderen van zich laten horen. Dochter Jada (22) en zoon Luca (26) deelden op Instagram een stille, maar duidelijke boodschap: ze blijven hun vader trouw in deze moeilijke periode.
Beiden postten een oude foto waarop ze samen met Marco te zien zijn, zonder tekst, maar met een betekenis die weinig uitleg nodig heeft.
De tekst gaat verder onder de Instagram-verhalen.
Lees ook: De rechtszaak tegen Marco Borsato is begonnen
Sterk als familie
Eerder liet Jada al weten tegenover RTL Boulevard dat ze haar vader zal blijven steunen: “Ik zal blij zijn als de rechtszaak achter de rug is. We staan heel sterk als familie en dat is heel fijn.”
Vijf maanden cel geëist
De steunbetuigingen komen kort na de strafeis van vijf maanden cel tegen de zanger, die wordt verdacht van ontucht met een minderjarig meisje. Hoe zwaar de zaak ook is, de familie lijkt elkaar niet los te laten.
Lees ook: Advocaat vermeend slachtoffer over Marco Borsato: ‘Bijna de grens over’
Bekijk ook:
BEELD: ANP/INSTAGRAM: @JADABORSATO & @LUCA_BORSATO
LEES OOK
Uit andere media
Love is in the air voor Miljuschka Witzenhausen
Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken