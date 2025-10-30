Inhoudelijke Behandeling Rechtszaak Marco Borsato

Advocaat vermeend slachtoffer over Marco Borsato: ‘Bijna de grens over’

Tekst: Evelien Berkemeijer

30/10/2025

Tegen Shownieuws zegt Peter Plasman, de advocaat van het vermeende slachtoffer in de zaak rond Marco Borsato, dat een verdachte elke houding mag aannemen die hij wil, zolang hij binnen de grenzen blijft. Volgens hem gaat Marco daar dicht tegenaan door zijn manier van reageren in de rechtszaal en in de media.

De advocaat vindt dat de zanger in de richting van zijn cliënte de grenzen overschrijdt. Volgens hem probeert Marco Borsato verantwoordelijkheid van zich af te schuiven en anderen de schuld te geven.

‘Marco Borsato gooit met modder’

Peter stelt dat Marco met modder gooit richting zijn cliënte. ‘Hij is zich van geen kwaad bewust, alles is de verantwoordelijkheid van anderen, het is hem allemaal overkomen,’ zegt de advocaat. Daar is hij het duidelijk niet mee eens: ‘Hij heeft er middenin gezeten.’

Verantwoordelijkheid nemen

Volgens de advocaat moet Marco verantwoordelijkheid nemen voor zijn gedrag. Hij verwijst daarbij naar een moment waarop de zanger zijn eigen gedrag eerder ‘zwaar ongepast’ noemde. ‘Als je dat zelf zegt, dan moet je daar ook naar handelen,’ aldus Plasman.

‘Bijna de grens over’

Peter vindt dat Marco in zijn uitlatingen ‘bijna de grens over’ gaat van ‘ik ben eigenlijk slachtoffer van ontucht’. Hij verwijst naar de uitspraak die Marco donderdagochtend deed, waarin hij zei dat iedereen slachtoffer is. ‘Dan erkent hij dus dat mijn cliënte slachtoffer is, en dat zou hij dan eigenlijk ruiterlijk moeten toegeven op zitting en zijn excuses aanbieden,’ aldus de advocaat.

Tot slot noemt Peter de strafeis van vijf maanden goed afgewogen.

