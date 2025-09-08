Marco Borsato gespot bij optreden dochter

Marco Borsato was aanwezig bij het optreden van zijn dochter Jada in Alkmaar. Zij trad daar live op en bracht eigen nummers, maar zong ook nummers van haar vader. Marco keek vanaf een afstand toe, achter een groot wit doek, staand op een stoel.

Het optreden was een speciale gelegenheid voor de familie. Voor het eerst zag de familie Jada live op het podium. Oma Mary en broer Luca waren aanwezig in het publiek en waren erg te spreken over haar performance. Marco Borsato zelf bleef echter op de achtergrond, vermijdend contact met publiek en pers.

Marco Borsato op de achtergrond

Marco stond achter een groot wit doek en keek vanaf een stoel toe. Hij liet zich niet zien aan het publiek, hoewel hij in Alkmaar normaal gesproken gewoon rondloopt. Zijn aanwezigheid was duidelijk, maar hij koos ervoor om uit de schijnwerpers te blijven. Zo blijkt uit beelden van Shownieuws. Volgens zijn moeder is dat niet gek: ‘Marco is sowieso iemand die eigenlijk heel graag op de achtergrond is. Hij geniet er evengoed dubbel zoveel van.’

Familie reageert

Mary vertelde over het optreden van haar Jada: ‘Marco blijft, die muziek zal altijd blijven denk ik.’ Ze benadrukte dat Marco graag op de achtergrond is en dat hij er evengoed dubbel zoveel van geniet. Ook Luca liet weten dat hun vader altijd support en dat hij trots op hem is.

Jada over optreden

Jada vond het bijzonder dat ze voor het eerst live voor haar familie optrad. Ze gaf aan dat ze het fijn vindt dat ze de nummers van haar vader kan zingen en dat het optreden een mooie ervaring was, ondanks de afstand die Marco Borsato die dag hield. Leontine kon er niet bij zijn, omdat ze op pad was met vriendinnen.

