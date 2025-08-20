Onderzoek bevestigt echtheid dagboekteksten in zaak tegen Marco Borsato

Tekst: Evelien Berkemeijer

De zedenzaak tegen Marco Borsato krijgt een nieuwe wending. Uit onderzoek blijkt dat de dagboekteksten van het vermeende slachtoffer, die door de verdediging van de zanger eerder in twijfel werden getrokken, waarschijnlijk niet zijn gemanipuleerd. Dat meldt AD. Ook RTL Boulevard kreeg bevestiging van Borsato’s advocaat dat deze conclusie klopt, al voegde hij daaraan toe dat het genuanceerd ligt.

De passages zijn geschreven door het meisje dat destijds vijftien jaar oud was. Haar moeder vond de teksten en ontdekte zo het vermeende misbruik. Omdat het dagboek een belangrijk onderdeel van de aanklacht vormt, liet justitie uitgebreid onderzoek doen naar de echtheid.

Conclusies van experts

AD schrijft dat deskundigen hebben onderzocht of de teksten door het slachtoffer zelf zijn geschreven, met welke pen en in welke periode. Daarbij is gekeken of er achteraf iets zou zijn toegevoegd. Volgens het onderzoek blijkt niet dat er met de schrijfsels is geknoeid. De krant merkt wel op dat absolute zekerheid nooit wordt gegeven bij dit soort handschriftonderzoeken.

Belangrijk steunbewijs

De dagboekfragmenten gelden als belangrijk steunbewijs in de aanklacht tegen de 58-jarige zanger. Borsato wordt ervan verdacht dat hij het meisje meerdere keren onzedelijk heeft betast. Dat het dagboek authentiek lijkt, betekent niet automatisch dat hij schuldig is, maar de uitkomst maakt de positie van de zanger in de zaak wel moeilijker.

Reactie van de verdediging

De advocaten Geert-Jan en Carry Knoops hebben bevestigd dat de conclusie van het onderzoek juist is. Aan RTL Boulevard liet Knoops weten dat dit klopt, maar dat ‘het genuanceerd ligt’ en dat er tijdens de zitting inhoudelijk op zal worden gereageerd.

Vervolg van de zaak

De strafzaak tegen Marco Borsato wordt op 28 en 30 oktober behandeld in de rechtbank van Utrecht. De zanger zal daarbij aanwezig zijn en een verklaring afleggen.

FOTO: ANP