Marco Borsato

Onderzoek bevestigt echtheid dagboekteksten in zaak tegen Marco Borsato

Tekst: Evelien Berkemeijer

20/08/2025

De zedenzaak tegen Marco Borsato krijgt een nieuwe wending. Uit onderzoek blijkt dat de dagboekteksten van het vermeende slachtoffer, die door de verdediging van de zanger eerder in twijfel werden getrokken, waarschijnlijk niet zijn gemanipuleerd. Dat meldt AD. Ook RTL Boulevard kreeg bevestiging van Borsato’s advocaat dat deze conclusie klopt, al voegde hij daaraan toe dat het genuanceerd ligt.

De passages zijn geschreven door het meisje dat destijds vijftien jaar oud was. Haar moeder vond de teksten en ontdekte zo het vermeende misbruik. Omdat het dagboek een belangrijk onderdeel van de aanklacht vormt, liet justitie uitgebreid onderzoek doen naar de echtheid.

Conclusies van experts

AD schrijft dat deskundigen hebben onderzocht of de teksten door het slachtoffer zelf zijn geschreven, met welke pen en in welke periode. Daarbij is gekeken of er achteraf iets zou zijn toegevoegd. Volgens het onderzoek blijkt niet dat er met de schrijfsels is geknoeid. De krant merkt wel op dat absolute zekerheid nooit wordt gegeven bij dit soort handschriftonderzoeken.

Belangrijk steunbewijs

De dagboekfragmenten gelden als belangrijk steunbewijs in de aanklacht tegen de 58-jarige zanger. Borsato wordt ervan verdacht dat hij het meisje meerdere keren onzedelijk heeft betast. Dat het dagboek authentiek lijkt, betekent niet automatisch dat hij schuldig is, maar de uitkomst maakt de positie van de zanger in de zaak wel moeilijker.

Reactie van de verdediging

De advocaten Geert-Jan en Carry Knoops hebben bevestigd dat de conclusie van het onderzoek juist is. Aan RTL Boulevard liet Knoops weten dat dit klopt, maar dat ‘het genuanceerd ligt’ en dat er tijdens de zitting inhoudelijk op zal worden gereageerd.

Vervolg van de zaak

De strafzaak tegen Marco Borsato wordt op 28 en 30 oktober behandeld in de rechtbank van Utrecht. De zanger zal daarbij aanwezig zijn en een verklaring afleggen.

FOTO: ANP

Uit andere media

Weekend Dilan Yesilgöz en Tim Hofman

Tim Hofman in gesprek met Dilan Yesilgöz over bijdrage aan intimidatie: ‘U heeft mijn leven onveiliger gemaakt’

In de nieuwste aflevering van BOOS gaat Tim Hofman in gesprek met Dilan Yesilgöz over intimidatie. De aanleiding is dat Dilan Yesilgöz, volgens haar woordvoerder, persoonlijke ervaring heeft met intimidatie en hierover in gesprek wil gaan. Het gesprek raakt echter ook aan momenten waarop Dilan zelf onder vuur kwam te liggen vanwege uitspraken op sociale media.
Vriendin Goed Slapen Tips Voor Rustgevende Slaapkamer nachtrust

Zo vind je meer innerlijke rust

We kunnen rusten wat we willen, maar innerlijke rust is toch net even iets anders. Vaak gaat ons hoofd juist op momenten dat we aan het relaxen zijn, flink met ons aan de haal. Hoe zorgen we ervoor dat ons lijf niet alleen ruimte heeft om bij te komen, maar ook ons hoofd?
Party Roel Boer Zoekt Vrouw

Boer Zoekt Vrouw Roel en Simone delen vrolijk moment

Roel en Simone, bekend van het afgelopen seizoen van Boer Zoekt Vrouw (BZV), hebben hun volgers blij verrast met een nieuwe foto. Op Instagram straalt het stel van oor tot oor tijdens een dagje uit.
Sante Royal Gala Apple And Core Malus Domestica, klokhuis appel

Dít is waarom je het klokhuis van de appel wél moet opeten

Iedereen kent het: je knabbelt om het klokhuis heen en gooit dat laatste stukje weg. Zonde! Want behalve het steeltje en de pitten, kun je de rest prima opeten… met verrassende voordelen.
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien