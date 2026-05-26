Nyassa Alberta over haar Surinaamse familie: ‘We moeten het zelf fiksen’

Tekst: Evelien Berkemeijer

26/05/2026

Musicalartiest Nyassa Alberta groeide op met een Surinaamse moeder en een hechte familie om zich heen.

Aan Vriendin vertelt Nyassa Alberta over de sterke vrouwen in haar familie, de Surinaamse cultuur en de bijzondere familieband. Ook is Nyassa zelf tante van twee nichtjes en een neefje. Haar nichtjes kwamen al kijken naar We Will Rock You, de musical waarmee ze nu door Nederland toert.

Sterke vrouwen

Nyassa herkent veel van zichzelf in de vrouwen uit haar familie. ‘Mijn moeders familie bestaat grotendeels uit vrouwen. Trotse, sterke vrouwen zelfs, met een instelling van: we moeten het zelf fiksen. Dat heb ik ook wel. Daarnaast is het de cultuur, de muziek, het eten… En de sterke familieband: nichten en zelfs achternichten van mijn moeder zijn allemaal ‘tantes’.’

Familieappgroep

Die familieband is nog altijd sterk. ‘Als er feestjes zijn, komt ook altijd iedereen bij elkaar. We hebben een familieappgroep met daarin allemaal verhalen en foto’s van vroeger, heel bijzonder. De familie groeit nog steeds, soms raak ik zelf het overzicht een beetje kwijt!’

Zelf tante

Ook Nyassa is tante. ‘Van twee nichtjes en een neefje. De laatste is van mijn broer en al twintig, dus daarvoor ben ik niet meer cool, dat snap je. Mijn nichtjes zijn veertien en dertien, de dochters van mijn zus. Zij zijn al naar de musical komen kijken.’

Naar Groningen

Dat haar familie haar deze keer op meerdere plekken kan zien, vindt de musicalartiest bijzonder. ‘Het leuke is dat dit mijn eerste Nederlandse musical is die toert, de vorige hadden allemaal een vaste locatie. Dus mijn familie kan me deze keer gewoon in Groningen zien.’

Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien