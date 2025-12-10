Speciaal ontworpen Rolex prins Bernhard geveild voor 140.000 euro

Tekst: Denise Delgado

Een bijzonder stukje koninklijke geschiedenis heeft dinsdag een nieuw thuis gevonden: een speciaal ontworpen Rolex-horloge van prins Bernhard is bij Venduehuis Den Haag geveild voor maar liefst 140.000 euro, ruim boven de vooraf ingeschatte waarde.

Biedingsstrijd tot het laatste moment

De richtprijs voor het horloge van Bernhard lag aanvankelijk tussen de 10.000 en 20.000 euro. Halverwege de avond stond het hoogste bod nog op 70.000 euro, maar in de slotfase van de veiling laaide de spanning op. Een felle biedingsstrijd dreef het bedrag uiteindelijk op tot 140.000 euro, waarmee het horloge ver boven de verwachting uitsteeg.

Uniek ontwerp voor prins Bernhard

Het Rolex-horloge werd destijds speciaal voor prins Bernhard ontworpen. De armband is zo gemaakt dat hij ‘luchtig genoeg voor de tropische hitte’ is, maar tegelijkertijd ‘stijlvol genoeg voor een koninklijk diner’. Het stuk werd aangeboden met de originele doos en de garantie uit 1965.

Op de achterzijde van het horloge staat de gegraveerde handtekening van prins Bernhard, gebaseerd op een schets van de prins zelf. Die originele schets maakte eveneens deel uit van de veiling, wat het object extra bijzonder maakt voor verzamelaars én liefhebbers van koninklijke memorabilia.

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @VENDUEHUISTHEHAGUE

