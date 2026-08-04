Djamila Celina over inbraak: ‘Hele heftige dingen gebeurd’

Tekst: Lisa Manche

Na de inbraak in haar nieuwe woning heeft Djamila Celina, bekend van ‘The Real Housewives of Amsterdam’ nog veel vragen en is ze achtergebleven met een gevoel van onveiligheid. In de podcast #GeenFilter vertelt ze openhartig over de gebeurtenis.

Inbraak in nieuwe woning

Tijdens de inbraak die vorige maand plaatsvond, was Djamila zelf niet thuis, maar verbleef ze in Spanje. Op dat moment sliep iemand van het gezin in het huis, samen met de hondjes. ‘Het was afschuwelijk. Daar kunnen we wel over praten. Er zijn hele heftige dingen gebeurd’, vertelt Djamila over het moment waarop de inbrekers het huis binnenkwamen. ‘Ze zijn via het dakterras binnengekomen. Dus echt over andere daken heen om bij ons te komen.’

Vermoeden

Djamila vindt het lastig om te begrijpen waarom haar hondjes niet aansloegen tijdens de inbraak. Ze vermoedt dat er iets in hun huis is gespoten en dat iedereen er doorheen heeft geslapen. ‘De honden waren ook twee dagen van de leg. Alleen daarom denk ik al: er is echt iets misgegaan.’

Bewust gezocht

De inbrekers leken precies te weten wat ze wilden. ‘Het was puur de slaapkamer en de woonkamer en daarna zijn ze gewoon weer weggegaan. Er is niks overhoop gehaald. Het is een hele rare situatie.’ De realityster vermoedt dat er bewust naar haar is gezocht.

Bewijs verzameld

Vanwege het politieonderzoek kan Djamila niet veel delen, maar gelukkig is er veel bewijs verzameld in de vorm van vingerafdrukken en videobeelden. Maar nu is ze vooral nog erg boos. ‘Ik ben boos dat iemand binnen is gekomen, boos dat iemand niet voor zijn eigen centen wil werken. Ik wil gewoon dat die persoon gestraft wordt.’