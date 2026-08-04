Erica Terpstra verhuist naar rusthuis in Laren

Tekst: Lisa Manche

Voor Erica Terpstra breekt een nieuw hoofdstuk aan. De 83-jarige voormalig zwemster en politica verruilt binnenkort haar woning in Scheveningen voor een rusthuis in Laren.

In een gesprek met RTL Boulevard vertelt ze dat ze deze verandering met veel enthousiasme tegemoet ziet. Vooral de warme sfeer en de mogelijkheid om gemakkelijk contact te maken met andere bewoners geven haar een goed gevoel over de verhuizing.

Uitkijken naar een nieuwe omgeving

Erica laat weten dat de beslissing bewust is genomen en dat ze voelde dat het tijd was voor iets nieuws. ‘Ik ga verhuizen. Ik verheug me daar erg op, maar over een niet al te lange tijd woon ik niet meer op Scheveningen, maar woon ik in Laren’, zegt ze. Tijdens haar eerste bezoek aan het rusthuis voelde ze zich er direct thuis. De open houding van de bewoners sprak haar meteen aan: ‘Al die mensen staan zo open om contact met je te hebben en je te leren kennen, dus het is heel leuk.’

De creatieve sfeer van haar nieuwe woonomgeving maakt haar nieuwsgierig naar nieuwe bezigheden. Omdat er veel artistieke mensen wonen, sluit ze niet uit dat ze zelf ook iets nieuws gaat proberen. ‘Misschien ga ik wel op schilderles’, vertelt ze.

Positief over haar gezondheid

Ondanks lichamelijke beperkingen blijft Erica optimistisch. Ze gebruikt een rollator, maar probeert stap voor stap sterker te worden. ‘Ik loop gewoon achter mijn rollator aan. Af en toe ben ik aan het oefenen zonder rollator. Ik ga weer zonder rollator lopen op den duur.’

Onlangs onderging de voormalig politica een operatie, waardoor er wonden aan haar benen ontstonden die langzaam herstellen. Toch laat ze zich daardoor niet uit het veld slaan. ‘Dat blijft een beetje hangen. Iedereen die ouder wordt heeft een paar kwaaltjes die niet over gaan.’ Volgens Erica kan ze nog altijd doen wat ze graag wil en sport ze zelfs drie keer per week.

Afscheid van Scheveningen

Bij de inrichting van haar nieuwe appartement kreeg ze hulp van familie, zodat alles precies naar haar wens werd gemaakt. Toch zal het afscheid van Scheveningen, waar ze ongeveer 25 jaar woonde, emotioneel zijn. Een vriendin bedacht daarom een bijzonder aandenken: ze maakte een foto van het uitzicht op zee met de woorden: ‘Als je het mist, dan kan je dat even voor jouw raam zetten in Laren.’

Herinneringen

Terwijl ze haar woning leegruimt, komt Erica allerlei oude papieren en herinneringen tegen. Dat maakt de verhuizing ook een moment van terugkijken op haar leven. ‘Mijn hele leven is langzaam door mijn vingers gegaan. Ik heb echt een heel mooi leven en een heel mooi leven gehad. Daar ben ik erg dankbaar voor.’

BRON: RTL BOULEVARD