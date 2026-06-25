Mikky Kiemeney reageert op eigen wijze op kritiek op Frenkie de Jong

Tekst: Evelien Berkemeijer

Terwijl Frenkie de Jong op het WK in Noord-Amerika onder een vergrootglas ligt, laat zijn vrouw Mikky Kiemeney op haar eigen manier van zich horen.

De kritiek op de middenvelder neemt toe. Zo zou Frenkie de Jong te weinig risico nemen en de bal niet vaak genoeg diep spelen. Mikky Kiemeney lijkt daar met een korte tekst op Instagram op te reageren.

Mikky deelt veelzeggende boodschap

Mikky Kiemeney deelde op Instagram een serie beelden vanaf het WK. De vrouw van Frenkie plaatste daarbij het veelzeggende bijschrift: ‘Wij kijken en wij zien het.’ Daarmee lijkt ze duidelijk te maken dat zij anders naar het spel van Frenkie kijkt dan sommige critici.

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Verwijzing naar eerdere uitspraak

De tekst lijkt een verwijzing naar een eerder gesprek tussen Frenkie de Jong en presentatrice Noa Vahle. Daarin sprak Frenkie zijn verbazing uit over de manier waarop er naar zijn spel wordt gekeken. ‘Heel veel mensen snappen eigenlijk niks van voetbal. Die kijken wel, maar die zien het niet’, zei Frenkie toen.

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Steun op subtiele wijze

Dat Mikky juist nu met die woorden komt, valt op. Terwijl de kritiek op Frenkie aanzwelt, lijkt zijn vrouw hem met haar bericht subtiel te steunen. Zonder rechtstreeks in te gaan op de discussie, maakt Mikky duidelijk dat zij vindt dat er meer te zien is dan sommige mensen opmerken.

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