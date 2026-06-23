Twijfels over Frenkie de Jong bij Vandaag Inside Oranje: ‘Is dat dan de norm?’

Tekst: Evelien Berkemeijer

In Vandaag Inside Oranje gaat het over Frenkie de Jong, van wie René van der Gijp en Wilfred Genee duidelijk fan zijn. Toch wordt aan tafel ook besproken of de middenvelder niet vaker een hoger niveau zou moeten aantikken.

René van der Gijp vertelt in Vandaag Inside Oranje dat hij en Wilfred Genee het vaak over Frenkie de Jong hebben gehad. De bewondering is groot, maar de discussie draait vooral om de vraag of zijn beste wedstrijden de norm kunnen zijn.

Fan van Frenkie de Jong

René zegt dat hij samen met Wilfred vaak onder de indruk is geweest van Frenkie de Jong. ‘Wij hebben heel vaak, dat we samen in de make-up zaten, dat wij zeiden: zoals hij zaterdag speelde dat was niet normaal.’ Wilfred vult aan: ‘Dan kan niemand in de buurt komen, dan liep hij er zo omheen.’ René noemt dat niveau indrukwekkend, maar vraagt zich ook af: ‘Maar is dat dan de norm? Want dit tikt hij niet altijd aan.’

Tekst gaat verder onder video met het gesprek over Frenkie de Jong.

Niet altijd hetzelfde niveau

Volgens René kan het ook zijn dat Frenkie simpelweg niet altijd in staat is om dat niveau te halen. ‘Misschien kan het ook de norm wel niet zijn. Misschien is hij niet altijd fit, heeft hij lichamelijke ongemakken, werkt zijn lichaam niet mee. Ik weet het niet.’ Daarbij vergelijkt hij hem met voetballers die wel drie keer per week een ontzettend hoog niveau aantikken.

Johan blijft kritisch

Johan Derksen erkent dat Frenkie een grote voetballer is, maar vindt ook dat er meer in zit. ‘Ik zal niet ontkennen dat het een fantastische voetballer is, maar hij moet echt 20 tot 30 meter naar voren spelen op een veilig plekje.’ Wanneer Johan stelt: ‘Maar hij scoort nooit’, noemen Wilfred en René vooral zijn ‘beslissende ballen’. Toch blijft de analist kritisch: ‘Ik heb altijd het idee dat hij veel beter kan.’