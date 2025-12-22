Hans Klok blundert in Maestro: ‘Chaos’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Illusionist Hans Klok ging vol bravoure de bok op in Maestro, klaar om het orkest stevig door De Bolero van Ravel te loodsen. Wat begon als een zelfverzekerde entree, veranderde echter al snel in een optreden dat alle kanten op schoot. De jury kon niet anders dan hard oordelen.

De magie bleek achter de dirigentenstandaard van Maestro een stuk lastiger te vangen. Al bij de inzet verloor Hans Klok het overzicht. Hoewel hij dapper doorzette, liep het muzikaal volledig uit de rails. De verbijstering was zichtbaar, maar de lach bleef. Op en voor het podium.

Lees ook: Hans Klok in de bres voor Marco Borsato

Hans Klok flopt in Maestro

De opdracht was helder: een vijftigkoppig orkest door Ravel leiden. Waar spectaculaire shows voor Hans dagelijkse kost zijn, bood het strakke ritme en de opbouw van Bolero geen ruimte voor improvisatie. De controle glipte weg en de balans in het orkest verdween, wat hem uiteindelijk een dramatische beoordeling opleverde. Vanaf de eerste maten ging het mis, en de chaos nam snel de overhand. Hans merkte zelf ook dat het misliep, maar koos ervoor door te gaan in plaats van opnieuw te starten. ‘Hij zou opnieuw moeten beginnen’, fluisterde Dominic zijn mede jurylid in het oor.

Tekst gaat verder onder video.

Genadeloze jury en scores voor Hans Klok

De musici moesten hun lach inhouden en de Maestro-jury keek met open mond toe. ‘Het was waanzinnig, want je had vijftig van Nederlands beste muzikanten die allemaal totaal andere dingen speelden, dwars door elkaar heen. En dat heb jij mogelijk gemaakt, goed gedaan’, aldus Dominic Seldis. Isabelle beperkte zich tot 3 punten, jurylid Ed Spanjaard sloot daarbij aan, en Dominic vond zelfs 2 punten passender.

Presentator Frits Sissing bracht uiteindelijk verlichting: Hans krijgt nog een herkansing en niemand hoeft deze week naar huis. Hoe het de illusionist én de andere kandidaten verder vergaat, zie je zondag 28 december om 20.25 uur op NPO 1.

HEADERFOTO: ELVIN BOER