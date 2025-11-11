Hans Klok in de bres voor Marco Borsato

Tekst: Emelie van Kaam

Hans Klok springt in de bres voor Marco Borsato, die eind oktober vijf maanden cel tegen zich hoorde eisen in de rechtszaak wegens vermeend ontucht. Met name over de moeder van het meisje dat hem aanklaagde geeft hij deze week in Weekend zijn ongezouten mening. “Ik vond haar al knettergek.”

Hans Klok staat pal achter Marco Borsato in de rechtszaak wegens vermeend ontucht. De illusionist is onder meer kritisch over de rol van de moeder van het meisje dat hem aanklaagde. “Ik vond die moeder al knettergek door alle verhalen die ik kende. Ze heeft mijns inziens haar dochter geëtaleerd.”

Zuiver

Haar intenties waren volgens Hans nooit zuiver. “Ik hoorde dat ze ooit zou hebben gezegd: “Ik maak Marco stuk” en dat is haar gelukt. Maar dat gebeurt nu bij haar.”

Voor schut

Want in Hans’ ogen krijgt ze daarmee een koekje van eigen deeg. “Als ik social media lees, wordt ze publiekelijk voor schut gezet, met opmerkingen als: “Wat voor soort moeder ben jij?” En terecht, vind ik.”

