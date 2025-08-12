Hans Klok maakt zich zorgen om Patricia Paay

Tekst: Emelie van Kaam

Hans Klok ziet de gezondheid van zijn goede vriendin Patricia Paay hard achteruit gaan. Na haar scheiding van Robbert Hinfelaar is ze op zoek naar een nieuwe woning, want zelfstandig wonen gaat niet meer. “Ze zou eigenlijk in het Rosa Spier Huis moeten wonen,” vertelt hij deze week in Weekend.

Hans Klok en Patricia Paay zijn al jaren goede vrienden. Het recente nieuws van Patricia’s scheiding deed dan ook veel met de illusionist. “Ik wil dat ze weer gelukkig wordt. Het is heel triest, Patricia kwakkelt erg met haar gezondheid. Ze is drie keer van de trap gevallen en iedere keer is er wat met die heup, dat doet natuurlijk iets met je.”

Circusaap

Volgens Hans kan Patricia niet meer zelfstandig wonen. “Ze zou eigenlijk in het Rosa Spier Huis moeten wonen. Daar zitten veel mensen die ze haar hele leven al kent. Daar wordt ze niet aangestaard als een soort circusaap. Maar ze wil zelf in Rotterdam blijven, want daar kent ze de meeste mensen.”

Pech

Een passend huis vinden is ontzettend moeilijk, weet Hans. “En door haar gezondheid kan ze natuurlijk momenteel ook geen televisiewerk doen om wat bij te verdienen. Het is allemaal pech op pech.”

Foto: ANP