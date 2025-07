Patricia Paay en Robbert Hinfelaar na acht jaar uit elkaar

Tekst: Denise Delgado

Het huwelijk tussen Patricia Paay (76) en Robbert Hinfelaar (37) is voorbij. De twee zijn volgens haar management al geruime tijd geleden officieel gescheiden.

In goed overleg

Shownieuws bracht het nieuws van de breuk, waarna het ANP bevestiging kreeg. Volgens haar woordvoerder is de breuk in goede harmonie verlopen. “Patricia en Robbert zijn in goed overleg uit elkaar gegaan en onderhouden nog steeds een warme en vriendschappelijke band”. Volgens de woordvoerder ondernemen ze nog regelmatig dingen samen en zorgen ‘met veel liefde voor hun twee hondjes.’

Patricia en Robbert stapten in januari 2017 in het huwelijksbootje. Voor de diva was het haar vierde huwelijk. Eerder was ze onder andere getrouwd met Adam Curry.

Ook over haar gezondheid geeft het management een update. Patricia herstelt van een flinke klap: in mei liep ze na een val een zware hersenschudding en rugklachten op. “Ze is inmiddels ontslagen uit het revalidatiecentrum. Vanwege het langdurige herstelproces is terugkeer naar haar huidige woning, die over meerdere trappen beschikt, helaas niet mogelijk. Patricia verblijft daarom tijdelijk bij haar zus Yvonne, in afwachting van passende, gelijkvloerse woonruimte.”

BEELD: ANP