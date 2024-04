Patricia Paay had het heel ‘zwaar’ toen ze rijk was

Patricia Paay, die komend weekend 75 jaar wordt, had het heel zwaar in de periodes van haar leven dat zij rijk was. Dat vertelt de zangeres vrijdag in De Telegraaf. Zij kende een periode van grote rijkdom toen zij getrouwd was met ondernemer en presentator Adam Curry.

“Ik vond het ook best moeilijk om rijk te zijn”, aldus La Paay. “Met zoveel geld op de bank lijkt het alsof je niets meer te wensen hebt. Als je iets wilt, dan kun je het kopen. Als mijn zus Yvonne langskwam of wanneer ik met m’n dochter Christina ging shoppen, dan was ik altijd aan het uitdelen. Ze mochten pakken wat ze wilden, want ik vond het lullig om hen niet te verwennen als ik dat wel kon.” Maar echt genieten kon de zangeres niet van al die rijkdom: “Het allemaal maar binnen handbereik hebben maakt een aanschaf op den duur ook minder bijzonder. Dat meen ik. Je kan nergens meer écht naar uitkijken of je erop verheugen.”

‘Mensen veranderen’

Het was geen leuke tijd, vat de zangeres samen. “Rijk zijn was niet de leukste tijd uit mijn leven, eerder zwaar. Mensen om je heen veranderen, bestoken je ineens met allerlei ongevraagde adviezen of het raakt je persoonlijk”, constateert ze.

Sparen

Met haar nieuwe, bijna veertig jongere echtgenoot Robbert is dat anders, voegt ze daaraan toe: “Als ik nu een leuke armband zie, dan zegt Robbert ‘nou, dan gaan we ervoor sparen’. Dat doet wat met je enthousiasme.”