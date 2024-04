Christina Curry gaat uit de kleren voor Playboy

Christina Curry staat deze maand naakt in Playboy. Dat heeft hoofdredacteur Niek Stolker woensdag bekendgemaakt. Het blootblad ruimt liefst tien pagina’s in voor de dochter van Patricia Paay en Adam Curry.

Christina, die momenteel een studie tot sociaal werker volgt, noemt de timing van de fotoshoot “perfect: eindelijk ben ik beland waar ik wil zijn. Deze shoot is een mooie kans om een tijd uit mijn leven vast te leggen. Ik ga er nooit beter uitzien dan nu.” Zij werkt momenteel in een huis waar verslaafde psychiatrisch patiënten wonen. “Ik doe iets wat bij mij past, waardevol werk, en dat geeft voldoening aan mijn leven”, zegt zij in het interview in het blad.

Het 33-jarige model treedt in de voetsporen van haar moeder. Patricia Paay (74) stond vier keer bloot in Playboy, twee keer voor en twee keer na de geboorte van Christina. Het aprilnummer waar de shoot met Christina in staat, ligt vanaf donderdag in de winkels. Behalve Christina Curry staan er ook artikelen in het blad over Richard de Mos, Erik van Muiswinkel en Russell Brand.