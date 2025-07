Act Hans Klok gaat mis: sabel door zijn arm

Een act van Hans Klok zijn nieuwe show ging niet helemaal volgens plan toen de illusionist zichzelf verwondde.

Het gebeurde zondagmiddag tijdens zijn nieuwe show Hans Klok & Friends in Scheveningen.

Publiek betrokken

Tijdens de show gaat Hans in een kartonnen doos zitten, waarna mensen uit het publiek sabels door de doos mogen steken. Maar dat ging dus fout: hij werd geraakt. Volgens zijn manager ging het steekwapen “dwars door zijn arm heen.”

Hans Klok gaat kartonnen doos in tijdens act in Hans Klok & Friends

The show must go on

De wond is gehecht in het ziekenhuis, maar pas nadat Hans zijn voorstelling afmaakte. Tussen de trucs door is zijn arm verbonden en pas na de show vertrok hij per ambulance. Het had heel anders kunnen aflopen, maar gelukkig gaat het goed genoeg om de volgende show, die op vrijdag plaatsvindt, door te laten gaan.

Lette niet op

Tijdens een interview bij Shownieuws wordt de arm aangehaald. Daar geeft Hans aan de truc al tien jaar te doen. Wat er dit keer misging? Hij lette even niet op en stond niet stil bij het gevaar van de truc na die zo vaak te hebben geoefend. Doen alsof het niet gebeurde, was niet mogelijk in verband met het bloed. Hij heeft het publiek dan ook meteen verteld dat het gebeurde. Bekijk het interview bij Shownieuws, waar ook foto’s worden getoond, hier:

