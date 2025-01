Hans Klok: ‘Ik spreek Pamela Anderson niet meer’

Na jaren geleden in Las Vegas samen te hebben gewerkt is het contact tussen Hans Klok en Pamela Anderson inmiddels compleet verwaterd. Maar dat betekent niet dat de twee elkaar zijn vergeten, blijkt deze week in Weekend. “Ik kom af en toe in interviews van Pamela voorbij.”

In 2008 was Pamela Anderson zes maanden lang de assistente van Hans Klok tijdens zijn shows in Las Vegas. Tien jaar later deden ze dit nog eens dunnetjes over, maar sindsdien is er amper tot geen contact meer tussen de twee. “Ik ben altijd slecht in contact houden,” bekent de illusionist deze week in Weekend. “Ik heb haar al vijf jaar niet gesproken.” Ondanks het ontbreken van contact blijkt Hans haar nog wel te volgen. “Ze is nu natuurlijk helemaal hot, ze was genomineerd voor een Golden Globe vanwege de film The Last Showgirl, waar ze de hoofdrol in speelt. Helaas heeft ze die niet gewonnen, ik had het haar wel gegund.”

Ambassadeur

Pamela lijkt Hans op haar beurt ook heus niet vergeten te zijn. “Die film speelt zich af in Las Vegas en wij hebben daar ook opgetreden. Wat heel leuk is, is dat ik daardoor nu ook in haar interviews af en toe voorbijkom. Dus ik heb een goede ambassadeur aan haar. Ik moet haar eigenlijk wel even feliciteren, want het is een mooie prestatie. Ze zet zichzelf goed neer.”

