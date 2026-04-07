Tina Nijkamp ‘nooit geïnteresseerd geweest in vriendschappen met BN’ers’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Tina Nijkamp heeft in gesprek met Nouveau verteld dat ze nooit behoefte heeft gehad aan vriendschappen met bekende Nederlanders. De voormalig programmadirecteur van SBS6 maakte daarin bewust een scherpe scheiding tussen werk en privé.

Tijdens haar periode bij SBS6 was Tina Nijkamp verantwoordelijk voor een succesvolle fase van de zender. Toch zegt de oud-zenderbaas dat die functie haar als mens niet heeft veranderd en dat ze altijd nuchter is gebleven.

Nuchter over haar positie

Tina Nijkamp blikt in het interview openhartig terug op haar tijd als zenderbaas. Daarover zegt ze: ‘De positie van zenderbaas heeft me niet veranderd als mens. Dat komt ook doordat ik altijd heel nuchter ben geweest.’ Ook over geld en haar onderhandelingspositie is ze eerlijk. ‘Voor SBS6 heb ik veel geld verdiend en daar ben ik zelf geen miljonair van geworden. Het idee dat ze mij met geld over de streep zouden moeten trekken, omdat ik anders naar een concurrent zou gaan, was niet zo. Zelf heb ik het niet zo ervaren. Misschien omdat ik het dingen heb genormaliseerd. Ik was niet goed in onderhandelen over geld. In die zin is er wel gebruikgemaakt van het feit dat ik dat niet goed kan.’

Bewuste afstand tot BN’ers

Die nuchtere houding trok Tina ook door in haar omgang met de sterren die voor haar werkten. Vriendschappen met BN’ers hield ze bewust buiten de deur, omdat ze vond dat die relatie anders niet oprecht zou blijven: ‘Ik ben nooit geïnteresseerd geweest in vriendschappen met BN’ers, omdat ik wist dat ze nep zouden gaan doen omdat ik hun baas werd.’

Integer als zenderbaas

Voor de voormalig programmadirecteur was die afstand belangrijk om haar werk goed te kunnen doen. Door werk en privé gescheiden te houden, kon Tina haar rol volgens eigen zeggen integer blijven vervullen. Daarmee laat ze zien dat ze haar positie bij SBS6 altijd vooral professioneel heeft benaderd.